برخورد یک دستگاه سواری پژو با یک دستگاه کامیون در مسیر خلخال به شاهرود، باعث کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن دو نفر از سرنشینان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل عمران خسروی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال اظهار کرد: حادثه دلخراش رانندگی دیشب حوالی روستای مجره از توابع بخش مرکزی در مسیر جاده خلخال به شاهرود رخ داده است.

وی افزود: کامیون، حامل ماسه بوده و بر اثر برخورد با سواری، چهار نفر از سرنشینان سواری در دم جان باختند و سه نفر مجروح به بیمارستان خلخال منتقل شدند و متاسفانه یکی از آنها به علت شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال گفت: حال دو مصدوم حادثه وخیم است و برای ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی استان اردبیل اعزام خواهند شد.

پلیس راه اعلام کرد: علت حادثه در دست بررسی است و بعد از بررسی دقیق اعلام نظر خواهد شد.