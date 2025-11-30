به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کیفیت هوای سمنان ، گرمسار و ایوانکی صبح امروز نهم آذر ماه در وضعیت نارنجی «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار گرفته است

وضعیت کیفیت هوای شهر‌های دامغان زرد « قابل قبول » و شاهرود سبز «پاک »است.

در شهر‌های با وضعیت قرمز همه گروه‌ها و در شهر‌های با وضعیت نارنجی، سالمندان، کودکان، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی باید از تردد‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

همچنین انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز تا بهبود شرایط توصیه نمی‌شود و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای نیز در صورت بروز علائم باید از ماسک مناسب استفاده کنند و در محیط بسته بمانند.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.