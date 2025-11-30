به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان گفت: مرحومه حاجیه خانم معصومه ارجمند مادر سردار شهید «الیاس ارجمند» دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزند شهیدش نائل شد.

خسروی افزود: شهید الیاس ارجمند دهم مرداد ۱۳۳۹، در روستای دشت پاگرد از توابع شهرستان لردگان به دنیا آمد. تا پایان دوره کاردانی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و دوم بهمن ۱۳۶۴، با سمت فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم (ع) در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلستان شهدای روستای خنگ مال خلیفه شهرستان زادگاهش قرار دارد.