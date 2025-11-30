پخش زنده
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور در دیدار با مدیرکل صداوسیمای گیلان بر نقش تعیین کننده رسانه در آشنا کردن مردم با مفاهیم حیاتی پدافند غیرعامل تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار قمی معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور با دکتر تقی ربانی مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف با تأکید بر ضرورت تعامل مؤثر و همافزایی میان رسانه ملی و سازمان پدافند غیرعامل کشور، بر نقش تعیینکننده رسانه در ارتقای آگاهی عمومی، تقویت تابآوری اجتماعی و آشنا کردن مردم با مفاهیم حیاتی پدافند غیرعامل تأکید کردند.
سردار قمی با اشاره به اهمیت افزایش آمادگی دستگاهها و مردم در برابر تهدیدات نوین، اظهار داشت گفت: رسانه ملی در خط مقدم آگاهیبخشی به جامعه قرار دارد و میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده استانی، نقش مهمی در آموزش عمومی، فرهنگسازی و تقویت روحیه همکاری و خوداتکایی ایفا کند.
مدیرکل صداوسیمای گیلان نیز ضمن قدردانی از نگاه تعاملی سازمان پدافند غیرعامل، گفت: رسانه استانی آماده است با تولید برنامههای آموزشی، خبری و تبیینی، در مسیر خدمترسانی به مردم و ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی نقشآفرینی کند.
دکتر تقی ربانی افزود: ظرفیتهای تولیدی، هنری و دیجیتال شبکه باران و معاونتهای صدا، خبر و فضای مجازی، بستری مناسب برای توسعه همکاریهای مشترک در این حوزه است.
در پایان این دیدار، بر تداوم تعامل، اجرای برنامههای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای برای آموزش و اطلاعرسانی گسترده در حوزه پدافند غیرعامل تأکید شد.