به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار قمی معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با دکتر تقی ربانی مدیرکل صداوسیمای مرکز گیلان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف با تأکید بر ضرورت تعامل مؤثر و هم‌افزایی میان رسانه ملی و سازمان پدافند غیرعامل کشور، بر نقش تعیین‌کننده رسانه در ارتقای آگاهی عمومی، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و آشنا کردن مردم با مفاهیم حیاتی پدافند غیرعامل تأکید کردند.

سردار قمی با اشاره به اهمیت افزایش آمادگی دستگاه‌ها و مردم در برابر تهدیدات نوین، اظهار داشت گفت: رسانه ملی در خط مقدم آگاهی‌بخشی به جامعه قرار دارد و می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده استانی، نقش مهمی در آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و تقویت روحیه همکاری و خوداتکایی ایفا کند.

مدیرکل صداوسیمای گیلان نیز ضمن قدردانی از نگاه تعاملی سازمان پدافند غیرعامل، گفت: رسانه استانی آماده است با تولید برنامه‌های آموزشی، خبری و تبیینی، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای امنیت و آرامش اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

دکتر تقی ربانی افزود: ظرفیت‌های تولیدی، هنری و دیجیتال شبکه باران و معاونت‌های صدا، خبر و فضای مجازی، بستری مناسب برای توسعه همکاری‌های مشترک در این حوزه است.

در پایان این دیدار، بر تداوم تعامل، اجرای برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده در حوزه پدافند غیرعامل تأکید شد.