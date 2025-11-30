به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۱۹هزار و ۳۸۲نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری خراسان جنوبی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۴هزار و ۹۲۲نفر موفق به اهدای خون شدند.

کامبیز مهدی‌زاده افزود: از مجموع اهداکنندگان، ۱۷هزار و ۶۴۳نفر مرد و یک هزار و ۷۳۹نفر زن بودند.

وی گفت: در این مدت ۱۰هزار و ۶۳ نفر از اهداکنندگان مستمر، ۴هزار و ۴۳ نفر نخستین بار و ۵هزار و ۲۷۶نفر نیز اهداکنندگان باسابقه بودند که سالانه حداقل یک نوبت برای اهدای خون مراجعه می‌کنند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی افزود: نیاز به خون و فرآورده‌های آن همیشگی است و به دلیل محدودیت زمان نگهداری، از مردم استان انتظار داریم همچون گذشته در همه ایام سال یاریگر انتقال خون باشند تا ۱۰۰ درصد نیاز مراکز درمانی استان تأمین شود.