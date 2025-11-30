پخش زنده
امروز: -
دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا در بیانیهای رسمی، اعلام رئیسجمهور آمریکا مبنی بر بستن کامل حریم هوایی ونزوئلا را "تهدیدی استعماری" و "تجاوزی غیرمتعارف، غیرقانونی و غیرموجه" به حریم هوایی و حق حاکمیت ملی این کشور دانست و خواستار محکومیت آن از سوی جامعه بینالملل شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دولت ونزوئلا با صدور بیانیهای رسمی، قصد ایالات متحده برای بستن کامل حریم هوایی این کشور را به شدت محکوم کرد و این اقدام را تلاشی خصمانه برای نقض حاکمیت ملی و اعمال فشار سیاسی بر کاراکاس توصیف نمود.
در این بیانیه، دولت کاراکاس، اعلام رئیسجمهور آمریکا در خصوص بستن حریم هوایی ونزوئلا را "تهدید استعماری" و "تجاوزی غیرمتعارف، غیرقانونی و غیرموجه" علیه حریم هوایی و حق حاکمیت ملی جمهوری بولیواری ونزوئلا عنوان کرده است.
دولت ونزوئلا همچنین اظهارات ترامپ را اقدامی خصمانه، یکجانبه و خودسرانه و مغایر اصول حقوق بینالملل دانست و تأکید کرد این تهدید، استفاده از زور و نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد به شمار میرود و در عین حال، تلاشی برای ارعاب و نقض ماده ۱ منشور است.
در ادامه بیانیه، دولت ونزوئلا بر لزوم احترام کامل به حریم هوایی این کشور بر اساس مقررات سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) و حاکمیت هوایی ونزوئلا طبق پیمان شیکاگو ۱۹۴۴ تأکید کرده و تصریح میکند که کاراکاس هیچگونه تهدید و مداخلهای از سوی هیچ قدرتی در استفاده از حریم هوایی خود را نمیپذیرد.
کاراکاس با درخواست از جامعه بینالملل، نهادهای بینالمللی و سایر کشورها برای محکوم کردن این اقدام آمریکا، اعلام کرده است که در چارچوب کرامت ملی و مقررات حقوق بینالملل، در راستای اعمال حاکمیت خود بر حریم هوایی، پاسخ لازم را به این تهدیدها خواهد داد.