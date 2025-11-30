بنیاد علوی در ادامه طرح‌های آبادانی خود، اجرای پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و زیرساختی در شهرستان ارزوئیه را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در نشست تخصصی نمایندگان بنیاد علوی با مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری کرمان، ابعاد مختلف طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان ارزوئیه مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان بنیاد علوی اعلام کردند که طرح‌های کشاورزی و معدنی این بنیاد با تسهیلات ویژه به‌زودی در شهرستان آغاز می‌شود.

در بخش کشاورزی، احداث و کشت گلخانه‌های خاکی با ۸۰ درصد تسهیلات بنیاد علوی و ۲۰ درصد آورده متقاضیان اجرا خواهد شد. این تسهیلات با بازپرداخت هفت‌ساله و سود چهار درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

همچنین در این جلسه بر اعطای تسهیلات بلاعوض در حوزه‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی و زیرساختی تأکید شد.

به‌گفته نمایندگان بنیاد علوی، احداث و تکمیل جاده ارتباطی ارزوئیه به جیرفت از مهم‌ترین برنامه‌های در دست بررسی بنیاد است.

مبشر، مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمان، ضمن استقبال از پیشنهاد‌های ارائه‌شده، آمادگی استان برای همکاری در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای را اعلام کرد.

تجهیز بیمارستان ارزوئیه، احداث مراکز آموزشی، تجهیز مدارس شبانه‌روزی نمونه دولتی محمد رسول‌الله (ص)، و تأمین آب شرب روستا‌های بالای ۲۰ خانوار از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.