دیوان محاسبات کشور، واگذاری غیرقانونی ملک متعلق به شرکت کفش ملی را رسیدگی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، واگذاری حقوق مالکانه شرکت کفش ملی نسبت به ملکی واقع در میدان قیام تهران، توسط یکی از اعضای هیات‌مدیره و بدون اخذ مجوز‌های قانونی لازم انجام شده و بخشی از وجوه این قرارداد نیز برخلاف مقررات قانونی، در حساب شخص حقیقی وصول شده‌است.

این نهاد نظارتی ضمن رسیدگی به این تخلف، بر ضرورت رعایت کامل ترتیبات و مجوز‌های قانونی در واگذاری املاک صندوق بازنشستگی کشوری تاکید دارد.