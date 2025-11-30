به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نوزدهمین کنفرانس جهانی انجمن آسیایی پیوند اعضا به میزبانی کشور کویت، از بیست و ششم نوامبر، به مدت سه روز، با هدف ارائه جدیدترین دستاوردهای پیوند اعضا و استفاده از هوش مصنوعی و رباتیک در این حوزه، با حضور متخصصانی از کشورهای مختلف جهان آغاز به کار کرده است.

دکتر «سید بصیر هاشمی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پیامی اعطای جایزه نوزدهمین کنفرانس جهانی انجمن آسیایی پیوند اعضا به دکتر «سید علی ملک حسینی»، را تبریک گفت.

در متن پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خطاب به دکتر «ملک حسینی» آمده است:

استاد ملک حسینی، با سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر، نوآوری‌های علمی و نقش بی‌بدیل در توسعه پیوند اعضا در ایران و منطقه، جایگاهی ممتاز در علم پزشکی جهان یافته‌اند. تجلیل از ایشان در نوزدهمین کنفرانس جهانی انجمن آسیایی پیوند اعضا، جلوه‌ای روشن از تأثیرگذاری گسترده و نقش‌آفرینی ارزشمند ایشان در ارتقای سلامت بیماران در سطح منطقه و جهان است. این افتخار بزرگ، که با دریافت جایزه انجمن آسیایی پیوند اعضا همراه شد، حاصل سال ها تعهد عمیق، تلاش بی‌وقفه و جایگاه رفیع علمی این استاد فرهیخته است و بی‌شک الهام‌بخش نسل‌های آینده در مسیر پیشرفت علم پزشکی خواهد بود.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت پرافتخار به استاد ملک حسینی، همکاران، پژوهشگران و خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از خداوند متعال سلامتی، عزت و توفیقات روزافزون برای ایشان مسئلت دارم.

دکتر سید بصیر هاشمی