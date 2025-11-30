



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به وضعیت جوی منطقه و نقشه‌های پیش بینی آب و هوا گفت: در صورت تثبیت الگو‌ها پیش بینی می‌شود از نیمه آذرماه بارش باران در سطح استان آغاز شود.

سید قاسم حسینی با بیان اینکه از نیمه آذر ماه الگو‌های بارش نمایانگر بارندگی در سطح استان فارس خواهد بود، گفت: این الگو‌ها اگر تغییرات در آنان اعمال نشود، بارش باران را از نیمه آذرماه نصیب استان خواهد کرد.

وی ادامه داد: شرایط فعلی استان در حال حاضر مطلوب بوده و امیدواریم بارندگی‌ها در سطح فارس از کمتر از ۱۰ روز آینده آغاز شود.

مدیرکل هواشناسی فارس افزود: این شرایط زمانی عملی خواهد شد که الگو‌ها تثبیت شود.