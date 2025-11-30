

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو مازندران گفت: صنایع قطعه‌سازی استان سال‌های اخیر با ایجاد ظرفیت‌های جدید و استفاده از فن آوری‌ها نو از فعالیت محدود استانی به بازیگری مهم در تامین زنجیره قطعات خودروی کشور تبدیل شده است.

محمدعلی ذکریایی افزود: تولیدات قطعه‌سازان مازندرانی به اذعان خودروسازان کشور کیفیت بسیار بالایی دارد به همین دلیل ده‌ها واحد صنعتی استان که در حوزه تولید قطعات فعال هستند بخش قابل توجهی از نیاز بازار شمال کشور را تأمین می‌کنند.

او با بیان اینکه صنایع وابسته به خودروسازی در شمال کشور سال‌های اخیر افزایش داشته است، ادامه داد: بازار خودرو در استان‌های شمالی، فرصتی استراتژیک برای تولیدکنندگان است

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو مازندران گفت: شمال کشور به دلیل حضور بی شمار مسافران خصوصا در بخش خدمات پس از فروش یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های قطعات و لوازم یدکی است و این شرایط موقعیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید ایجاد کرده است.

ذکریایی برگزاری نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات را فرصتی برای دیده‌شدن توانمندی‌ها قطعه سازان استان و کشور دانست و گفت: برپایی این نمایشگاه نشان دهنده توانمندی صنایع وابسته به خودرو در مازندران و بستر ارتباطی برای معرفی توانمندی تولیدکنندگان شمال کشور و نزدیک‌تر شدن آنان به شبکه تأمین خودروسازان است