با ورود شرکت هواپیمایی «جی اس اسکای» به شبکه پروازی فرودگاه بینالمللی بندرعباس، پرواز مستقیم به مقصد اصفهان برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل فرودگاههای هرمزگان گفت: این پرواز از این پس هر هفته روزهای یکشنبه به منظور گسترش شبکه پروازی و پاسخگویی به نیازهای مسافران صورت میگیرد.
کاظم توسلی افزود: راهاندازی این مسیر جدید علاوه بر ایجاد گزینههای سفر بیشتر برای شهروندان، زمینهساز رونق گردشگری، تقویت تعاملات اقتصادی و فرهنگی و افزایش تبادل بین دو استان میشود.
وی گفت: برنامهریزیها برای افزایش شمار پروازها در این مسیر در آینده نزدیک ادامه دارد و توسعه خدمات پروازی در اولویت کاری فرودگاه بینالمللی بندرعباس قرار گرفته است.