جانشین فرمانده سپاه امام رضا (ع) گفت: یکی از پیوست‌های مأموریت سپاه محرومیت‌زدایی به‌ویژه اجرای طرح‌های آبرسانی است.

آبرسانی به نقاط محروم، از ماموریت‌های سپاه در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سردار امین رسول عصر دیروز در حاشیه بهره‌برداری از طرح آبرسانی به روستای ۲ هزار نفری ظاهرآباد بردسکن افزود: در شرایطی که کمبود آب یکی از معضلات جدی کشور محسوب می‌شود و بسیاری از روستا‌ها با این مشکل درگیرند، سپاه امام رضا (ع) با همراهی مردم و گروه‌های جهادی تلاش می‌کند در این حوزه خدمت رسانی کند.

وی ادامه داد: بسیج سازندگی از هفته بسیج پارسال تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ طرح عمرانی و محرومیت‌زدایی در استان اجرا کرده که ۹۰ مورد آن طرحهای آبرسانی است.

جانشین سپاه امام رضا خراسان رضوی نقش گروه‌های جهادی در اجرای این طرح‌ها را شاخص دانست و گفت: این گروه‌ها بازوی اجرایی بسیج در طرحهای محرومیت‌زدایی هستند و با همراهی مردم توانسته‌اند اقدامات ارزشمندی در زمینه آبرسانی و رفع محرومیت انجام دهند.

وی گفت: سپاه امام رضا (ع) در کنار مردم و با کمک گروه‌های جهادی این مسیر را ادامه خواهد داد و در حال حاضر طرح‌های زیادی توسط بسیج سازندگی در دست اجرا است.

بردسکن در فاصله ۲۸۶ کیلومتری مشهد واقع است.