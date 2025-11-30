پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از آغاز برداشت گوجهفرنگی خارج از فصل از مزارع استان خبر داد و گفت: تاکنون ۱۷ هزار و ۷۰۰ تن گوجهفرنگی از مزارع دشتستان و جم وارد بازار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کبری توکلی با بیان اینکه برداشت گوجهفرنگی پاییزه و خارج از فصل از مزارع تنگ ارم، بوشکان دشتستان و شهرستان جم آغاز شده است، از برداشت ۱۷ هزار و ۷۰۰ تن محصول تاکنون خبر داد و بر پیشبینی برداشت بیش از ۵۶۰ هزار تن گوجهفرنگی از اراضی استان تا پایان زمستان تأکید کرد.
وی با اشاره به آغاز برداشت محصول در مناطق مختلف استان بیان کرد: برداشت گوجهفرنگی پاییزه و خارج از فصل در بخشهای تنگ ارم و بوشکان دشتستان و همچنین شهرستان جم آغاز شده و تاکنون ۱۷ هزار و ۷۰۰ تن محصول برداشت شده است.
توکلی با اشاره به حجم روزانه برداشت یادآور شد: متوسط برداشت روزانه گوجهفرنگی از مزارع استان بوشهر به ۱۲۰۰ تن میرسد که نقش بهسزایی در تنظیم بازار داخلی و تأمین نیاز مصرفکنندگان ایفا میکند.
وی از کاهش هزار و ۲۰۰ هکتاری سطح زیر کشت گوجهفرنگی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: سطح اراضی کشت شده امسال حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار است، درحالی که در سال گذشته این مقدار ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار بود.
توکلی با تأکید بر اهمیت تولید خارج از فصل استان گفت: گوجهفرنگی فضای باز استان بوشهر عمدتاً به صورت خارج از فصل تولید میشود و در تأمین محصول مورد نیاز کشور در فصولی که سایر مناطق فاقد تولید هستند نقش کلیدی ایفا میکند.
وی در ادامه گفت: در کشت پاییزه با سطح هزار هکتار، برداشت ۵۲ هزار تن محصول، در زمستان از سطح ۹ هزار هکتار حدود ۴۹۵ هزار تن و از ۲۰۰ هکتار کشت بهاره نیز بیش از ۱۰ هزار تن برداشت محصول پیشبینی میشود.
معاون جهاد کشاورزی استان با اشاره به رکوردشکنی تولیدات استان بیان کرد: در مجموع پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت بیش از ۵۶۰ هزار تن محصول گوجهفرنگی از مزارع استان بوشهر برداشت و روانه بازارهای مصرف داخل و خارج شود.
توکلی با تأکید بر ظرفیت ویژه بوشهر در تولید گوجهفرنگی اظهار داشت: حمایت از کشاورزان، مدیریت بهینه منابع آب و توسعه مکانیزاسیون، از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی برای تثبیت جایگاه استان به عنوان قطب تولید گوجهفرنگی خارج از فصل کشور است.