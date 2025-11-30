به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مربی تیم کمان سنتی شهرداری سبزوار گفت: در این دوره از مسابقات که به میزبانی مرودشت استان فارس برگزار شد، کمانداران شهرداری سبزوار موفق به کسب سه عنوان شدند.

مرضیه آتش افروز افزود: از خراسان رضوی ۱۰ نفر در این دوره از رقابت‌ها حضور یافتند که هشت نفر آنها از شهرستان سبزوار و در قالب تیم شهرداری سبزوار بودند که در رده سنی نونهالان، در بخش دختران، مهدیس رنجبر برگوئی و در رده سنی نوجوانان پسر نیز موسی الرضا ترک آبادی مقام سوم را کسب کردند.

وی ادامه داد: در رده سنی بزرگسالان این مسابقات هم مقام دوم توسط مرضیه آتش افروز به دست آمد.

این مسابقات هفتم آذرماه به میزبانی استان فارس و با حضور ۱۲۰ ورزشکار از ۱۶ استان برگزار شد.