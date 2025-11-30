واکسن می‌تواند تا ۶۰ درصد از ابتلا به آنفولانزا پیشگیری کند و در صورت ابتلا نیز شدت بیماری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرگروه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر مرکز بهداشت استان یزد با اشاره به روند افزایشی موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان، گفت: آنفلوآنزا یکی از بیماری‌های مهم و شایع این فصل محسوب می‌شود و واکسن آن نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و کاهش پیامد‌های آن دارد.

محمدرضا صادقیان بیان کرد: واکسن آنفلوآنزا قادر است تا ۶۰ درصد از بروز بیماری پیشگیری کند و حتی در مواردی که فرد با وجود تزریق مبتلا شود، علائم را بسیار خفیف‌تر و قابل کنترل‌تر می‌کند.

صادقیان با بیان اینکه واکسن نمی‌تواند جایگزین رعایت توصیه‌های بهداشتی شود، افزود: این واکسن از سرماخوردگی معمولی جلوگیری نمی‌کند و مردم باید همچنان به رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی، شست‌وشوی مداوم دست‌ها و استفاده از ماسک در تجمعات توجه جدی داشته باشند.

مدیرگروه بیماری‌های واگیر و غیرواگیر مرکز بهداشت استان بهترین زمان تزریق واکسن را شهریور و مهرماه عنوان کرد و گفت: تا زمانی که ویروس در جامعه در حال چرخش است، تزریق واکسن همچنان توصیه می‌شود و مردم می‌توانند در صورت دسترسی، برای دریافت آن اقدام کنند.

دکتر صادقیان، گروه‌های پرخطر را شامل زنان باردار، افراد بالای ۶۵ سال، مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، تالاسمی، بیماری‌های مزمن کلیوی، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و افراد دارای چاقی مفرط دانست و تأکید کرد دریافت واکسن برای این گروه‌ها در هر زمانی مفید و ضروری است.

صادقیان اعلام کرد: واکسن آنفلوآنزا در مراکز بهداشتی استان موجود است و برای گروه‌های پرخطر به صورت رایگان تزریق می‌شود.

وی از شهروندانی که تاکنون واکسن دریافت نکرده‌اند خواست هرچه سریع‌تر به مراکز بهداشت مراجعه کنند و گفت: به مقدار کافی واکسن در اختیار استان قرار دارد و تزریق به‌موقع می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از موارد شدید و بستری بیماری داشته باشد.