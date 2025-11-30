به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جلال ملکی در تشریح این حادثه افزود: ساعت ۱:۰۹ بامداد امروز یکشنبه ۹ آذر حادثه تصادف چند دستگاه خودرو در اتوبان قم - تهران، پس از فرودگاه امام خمینی (ره) اعلام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: در محل مشاهده شد پنج دستگاه خودروی سواری شامل پژو ۴۰۵، پژو پرشیا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوقدار و کوییک با یکدیگر برخورد کرده‌اند و در مجموع ۱۱ نفر سرنشین این خودرو‌ها پیش از رسیدن نیرو‌های آتش‌نشانی از خودرو‌ها خارج شده بودند.

ملکی با بیان اینکه ۶ مرد و ۵ زن در این حادثه مصدوم شدند، اظهار کرد: تنها یک نفر راننده یکی از خودروها، در کابین خودرو محبوس شده بود که با عملیات امداد و نجات آتش‌نشانان نجات یافت و تحویل عوامل اورژانس شد.

خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی در این حادثه گزارش نشد.