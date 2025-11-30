واژگونی خودروی ساینا در جاده قائمیه به نورآباد، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر ممسنی گفت: در گزارشی مبنی بر واژگونی سواری ساینا در کیلومتر ۱۰ جاده قائمیه-نورآباد، نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

ابراهیم آذری افزود: نجاتگران پس از ارزیابی صحنه، اقدامات پیش بیمارستانی را برای ۲ مصدوم حادثه انجام و آنان را به بیمارستان ولی عصر این شهرستان انتقال دادند.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.