مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بوشهر از برگزاری بیش از ۷ هزار نفر ساعت دوره آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ جواد لقمانزاده ضمن اشاره به نقش آگاهی و آمادگی مردم و مدیران در برابر تهدیدات، به عنوان زمینهساز ارتقای سطح تابآوری و کاهش آسیبپذیری زیرساختها و جوامع محلی در برابر انواع مخاطرات طبیعی و انسانی، اظهار داشت: از اول امسال تاکنون بیش از ۷ هزار نفر ساعت دوره آموزشی تخصصی پدافند غیر عامل در زمینههای مختلف از جمله حفاظت از زیرساختهای حیاتی، ایمنی سایبری، حوزه زیستی، فرهنگسازی عمومی و ... در سطح دستگاههای اجرایی استان برگزار شده که نقش مؤثری در تقویت توان دانشی و مهارتی نیروهای استان داشته است.
وی افزود: در دولت چهاردهم، اهتمام به پدافند غیرعامل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و برنامههای استان بوشهر نیز با هماهنگی سیاستهای دولت وفاق ملی، در مسیر ارتقای سطح آمادگی و تابآوری جامعه پیش میرود.
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری بوشهر با تاکید بر نهادینهسازی نگرش پدافند غیرعامل در تمامی لایههای مدیریتی و اجتماعی استان، گفت: تداوم دورههای آموزشی از اولویتهای مهم برنامههای آینده استانداری بوشهر خواهد بود، چون رشد سطح آگاهی عمومی و تخصصی در این حوزه، تضمینکننده امنیت پایدار و توسعه همهجانبه استان در برابر تهدیدات نوظهور است.