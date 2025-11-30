پخش زنده
امروز: -
یادواره شهید آبروی محله ،شهید مقداد مهقانی با حضور اقشار مختلف مردم در شهر فاضلآباد بخش کمالان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این مراسم، حجتالاسلام رجنی نماینده ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان علی آبادکتول، با تأکید بر زنده نگهداشتن فرهنگ ایثار وشهادت گفت: یاد شهدا چراغ هدایت نسل امروز است و جامعه را از آسیبهای فرهنگی حفظ میکند.
همچنین همسر شهید مقداد مهقانی با گرامیداشت مقام این شهید والامقام افزود: شهدا در خانوادههایی تربیت شدند که ایمان، اخلاق و خدمت به مردم را به فرزندانشان آموختند و همین باورآنها را به قلههای ایثار رساند.