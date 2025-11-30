به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این مراسم، حجت‌الاسلام رجنی نماینده ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان علی آبادکتول، با تأکید بر زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار وشهادت گفت: یاد شهدا چراغ هدایت نسل امروز است و جامعه را از آسیب‌های فرهنگی حفظ می‌کند.

همچنین همسر شهید مقداد مهقانی با گرامیداشت مقام این شهید والامقام افزود: شهدا در خانواده‌هایی تربیت شدند که ایمان، اخلاق و خدمت به مردم را به فرزندانشان آموختند و همین باورآن‌ها را به قله‌های ایثار رساند.