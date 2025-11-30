پخش زنده
امروز: -
امروز شرایط جوی و دریایی هرمزگان پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان صاف تا کمی ابری و هوا در طول روز همراه با غبار محلی است.
مرضیه سی سی پور افزود: دریا نسبتاً آرام و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد پیش بینی میشود.
وی گفت: تا فردا دوشنبه هوای سرد بویژه در ارتفاعات استان ماندگار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی صورت گیرد و کنترل دما و رطوبت در گلخانه ها، مرغداریها و دامداریها نیز در نظر گرفته شود.
سی سی پور گفت: از اواخر وقت دوشنبه و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بیشتر نقاط استان بویژه مناطق شمالی گذر ابر پیش بینی میشود.