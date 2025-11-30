به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روح‌الله مرادی افزود: اقلیم خاص، کم‌بارش و البته منحصر‌به‌فرد این منطقه، فرصت ارزشمندی برای کاشت گیاهان دارویی کم‌آب فراهم کرده و هدف ما معرفی محصولاتی است که بتوانند در کنار زعفران، طلای سرخ کویر، در زمین‌های خشک این منطقه رشد کنند و به کشاورزان ارزش افزوده بدهند.

او با تأکید بر اینکه زعفران محصول غالب تربت‌حیدریه است، اما کافی نیست، اظهار داشت: برای پایداری اقتصاد کشاورزی منطقه، لازم است سبد تولیدات متنوع شود؛ به طور مثال آویشن، گاوزبان ایرانی و آنغوزه از جمله گیاهانی هستند که با شرایط سخت اقلیمی شرق کشور سازگارند و می‌توانند در مزارع الگویی مورد آزمایش و ترویج قرار گیرند.

این مسئول با اشاره به دعوت از متخصصان حوزه گیاهان دارویی و کشت‌های کم‌آب برای شناسایی ظرفیت‌های منطقه اظهار کرد: راه‌اندازی مزارع الگویی، نخستین گام در توسعه دانش‌بنیان کشت‌های کم‌آب است و امیدواریم با بهره‌گیری از توان پژوهشگران و دانشگاه‌ها، بتوانیم الگو‌های موفق کشت گیاهان دارویی سازگار با خشکی را به کشاورزان ارائه دهیم.