به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان گفت: بازرسان اداره کل صمت در گشت مشترک بازرسی با همراهی پلیس امنیت اقتصادی از یک واحدصنفی در شهر بیرجند میزان ۳۶۰ کیلوگرم البسه دسته دوم قاچاق کشف و ضبط کردند و در همین ارتباط پرونده تخلف جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

علی تهوری افزود: عرضه و فروش البسه دسته دوم قاچاق در واحد‌های صنفی ممنوع بوده و در صورت مشاهده مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.