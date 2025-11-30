گروه جهادی لبخند ایران شامل دانشجویان انقلابی، با ارائه رایگان خدمات دندانپزشکی، میهمان محله محروم زینبیه اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول بسیج دانشجویی استان اصفهان گفت: گروه جهادی لبخند ایران با حضور جمعی از دانشجویان انقلابی، مأموریت خود را در محله زینبیه اصفهان با هدف تقویت انسجام اجتماعی از طریق خدمت‌رسانی مستقیم و کاهش آلام مردم در محله زینبیه اصفهان آغاز کرد.

مهدی یادگاری افزود: گروه جهادی لبخند ایران موفق شدند در مدت دو روز حضور خود، خدمات دندانپزشکی قابل توجهی را به صورت رایگان به همشهریان نیازمند ارائه دهند.

بگفته وی این گونه حرکات مردمی و جهادی، نماد بارزی از تکلیف‌گرایی و عمل به مسئولیت اجتماعی در برابر محرومان است و نشان می‌دهد روحیه ایثار و خدمت‌رسانی در میان نسل جوان انقلابی کشور زنده و پویاست.