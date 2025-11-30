به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت گفت: در پی تلاش‌های شبانه‌روزی بازرسان بازار این مدیریت، یک محموله بزرگ برنج تقلبی به وزن ۳ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در این شهرستان کشف و توقیف شد.

کاظم مسروری‌فر افزود: متخلفان، برنج پاکستانی را در کیسه‌های ده‌کیلوگرمی با نشان تجاری برنج مرغوب ایرانی بسته‌بندی کرده و با قیمت هر کیلوگرم ۱۸۵ هزار تومان به فروش می‌رساندند.

وی ادامه داد: پس از چندین روز عملیات شناسایی و دریافت تأییدیه آزمایشگاه مبنی بر تقلبی بودن محصول، محموله در شهرستان تفت جمع‌آوری شد. با دستور مقام محترم قضایی، تحقیقات ادامه یافت و انبار اصلی این زنجیره توزیع در شهر یزد نیز شناسایی و برنج‌های تقلبی موجود در آن توقیف شد.

مسروری‌فر ضمن تشکر از همکاری دستگاه قضایی و پلیس اطلاعات و امنیت، بیان کرد: معرفی متخلفین به تعزیرات حکومتی، گامی مؤثر در جهت حفظ حقوق شهروندان است. این اقدام، یک پیام بازدارنده و درسی روشن برای کسانی است که قصد اختلال در آرامش بازار را دارند.