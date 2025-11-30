پخش زنده
تولیدات گلخانهای شهرستان باخرز در سال زراعی کنونی، ۲۵ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی باخرز گفت: میزان تولیدات گلخانهای در این شهرستان ۵۰۰ تن انواع محصولات کشاورزی بوده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است.
رضا نظرینیا اظهار کرد: هماکنون ۶۴ گلخانه فعال و نیمهفعال در شهرستان باخرز فعالیت میکنند که عمده تولیدات آنها شامل خیار، سبزیجات برگی و صیفیجات میشود.
وی افزود: سطح کل گلخانههای این شهرستان به ۲۰ هکتار میرسد و ۱۰۰ درصد آنها از نوع گلخانه معمولی با پوشش پلاستیک هستند.
مدیر جهاد کشاورزی باخرز ادامه داد: هم اینک تسهیلاتی برای پرداخت به گلخانهداران موجود نیست، لیکن درصدد هستیم نسبت به راهاندازی شرکت تعاونی گلخانهداران و ایجاد مجتمع گلخانهای در باخرز اقدام شود.
نظرینیا بیان کرد: افزایش عملکرد در واحد سطح، تولید محصول سالم، بالابردن بهرهوری در مصرف آب و ایجاد اشتغال از جمله مزایای کشت گلخانهای هستند.
وی اضافه کرد: تولید محصول در خارج از فصل، کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از کود نیز در کشت گلخانهای باعث میشود سود بیشتری نصیب کشاورزان شود.