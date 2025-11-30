به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، مجید اسکندری گفت: با اقدام مشترک مقام قضایی و نیروی انتظامی، فردی که در برنامه «دیوار همدان» اقدام به انتشار آگهی فروش گوشت کبوتر چاهی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

او با بیان اینکه در بازرسی اولیه از این فرد، ۱۵ لاشه کبوتر وحشی کشف و ضبط شد، تاکیدکرد: منزل وی با دستور قضایی تفتیش شد که مورد خاصی در آن یافت نشد.

مدیر حفاظت محیط زیست اسدآباد با بیان اینکه از همکاری شهروندان در گزارش‌دهی تخلفات زیست‌محیطی از طریق سامانه ۱۵۴۰ استقبال می‌کنیم، گفت: حفاظت از تنوع زیستی استان، نیازمند مشارکت و هوشیاری همگانی است.

دوستداران طبیعت در صورت مشاهده، چنین مواردی را حتما از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند ضمن اینکه این سامانه آماده گزارش‌های مردمی نیز در زمینه تخلفات شکار غیرمجاز و سایر تخلفات است.