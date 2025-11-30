پخش زنده
کاراتهکا استان مرکزی بهعنوان دومین فینالیست تیم ملی ایران در رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ صالح اباذری ورزشکار پرافتخار کاراته استان مرکزی است که با عملکرد موفق خود در مسابقات قهرمانی جهان و شکست همه رقبا به فینال مسابقات راه یافت.
اباذری که با اقتدار به مرحله نیمه نهایی مسابقات رسیده بود، در بازی پیش از فینال، یکی از بهترین مبارزات خود را به نمایش گذاشت و با نتیجه خیره کننده ۷ بر صفر، رودریگو روخاس از شیلی را شکست داد و به فینال مسابقات قهرمانی جهان رسید.
او در مرحله نیمهنهایی وزن ۸۴+ کیلوگرم، بهعنوان دومین فینالیست تیم ملی ایران در رقابتهای کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ قاهره معرفی شد.