سردار احمدیان راوی دفاع مقدس در یادواره شهدای کوی رسالت ساری گفت: امروز ایران اسلامی به برکت خون شهدا در عرصههای ملی و بینالمللی بر قلههای رفیع افتخار ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار احمدیان راوی پیشکسوت دفاع مقدس، در یادواره شهدای کوی رسالت (محله دخانیات) ساری با گرامیداشت یاد شهید دکتر علی باکویی و دیگر شهدای این محله تأکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مایه بقا و مانایی انقلاب اسلامی است.
وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت: شهدا با تأسی از سیدالشهدا (ع)، درس فداکاری، وفاداری و شجاعت را به ملت ایران آموختند. امروز ایران اسلامی به برکت خون پاک این عزیزان، در عرصههای ملی و بینالمللی بر قلل رفیع افتخار ایستاده است.
سردار احمدیان در ادامه با اشاره به شهید دکتر علی باکویی، دانشمند هستهای و خانواده ایشان افزود: اینجانب به عنوان راوی دفاع مقدس، از نزدیک شاهد رشادتهای این شهید بزرگوار و خانواده محترمشان بودهام. آنان با تقدیم جان خود، حماسهای جاوید در راه دفاع از آرمانهای مقدس اسلامی آفریدند.
سردار احمدیان در پایان خاطرنشان کرد: تکریم و تعظیم مقام شهدا، وظیفهای همگانی و ضرورتی غیرقابل انکار برای تداوم راه نورانی آنان است.