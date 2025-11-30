پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه ناحیه سپیددشت از اعزام ۸۰ دانش آموز منطقه ی پاپی خرم آباد به اردوی راهیان نور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرگرد حسین شوریده فرمانده سپاه ناحیه سپیددشت گفت: در قالب کاروان های راهیان نور و پیشرفت ۸۰ نفر از دانشآموزان مدارس پسرانه منطقه ی پاپی سپیددشت شهرستان خرم آباد به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام شدند.
تبیین ارزشهای دفاع مقدس، آشنایی با دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت روحیه جهادی و خودباوری در بین نوجوانان از اهداف برگزاری این اردوی معنوی و فرهنگی است.