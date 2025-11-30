به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، بهروز الیاسی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، در استان همدان ۸۷ هزار و ۴۷۰ تن انواع کود‌های کشاورزی شامل اوره، نیترات آمونیوم، سوپرفسفات ساده، سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، سولفات آمونیوم و کلرور پتاسیم، بین بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شده است.

او افزود: فرآیند توزیع کود‌ها با صدور حواله الکترونیکی در سامانه پایش و کنترل کیفی انجام می‌شود تا ضمن شفافیت در روند تخصیص، امکان رصد و نظارت دقیق بر کیفیت و کمیت نهاده‌های توزیعی فراهم شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تأکید کرد: اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از کشاورزان ایفا کرده و زمینه‌ساز ارتقاء امنیت غذایی در استان خواهد بود.