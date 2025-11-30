به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: در پاییز بارش‌های بسیار اندکی را شاهد بودیم به طوری که میزان بارندگی‌ها در فصل پاییز امسال ۶ میلیمتر ثبت شد در حالی که پاییز سال گذشته این میزان بارش بیش از ۶۰ میلیمتر بوده است.

وی افزود: در ۲ روز اخیر نیز ما با پدیده وارونگی در اردبیل روبه‌رو بودیم که شرایط آلایندگی خاصی را در شهر رقم زد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل تصریح کرد: ما قادر هستیم آب و هوای استان را در مدت زمان ۹۶ ساعت آینده پیش‌بینی کنیم که قطعا در این مدت شرایط آلایندگی بهبود خواهد یافت.

کوهی دلیل این وضعیت آب و هوایی را در کنار آلایندگی واحد‌های صنعتی و خودرویی، شرایط وارونگی اعلام کرد و گفت: در آب و هوای کوهستانی به دلیل محدودیت‌هایی که در حرکت ذرات معلق وجود دارد، ما با شرایط متفاوت آب و هوایی روبه‌رو هستیم به طوری که ارتفاع مرزی پایین و پایداری هوا به نوعی زمینه‌ساز وارونگی شده و شرایط خاص آب و هوایی را در این استان رقم زده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در این استان ذرات معلق و غلظت آلایندگی را به ویژه در هنگام صبح و اوایل شب نظاره‌گر هستیم هر چند که عدم وزش باد‌های فصلی نیز بر پایداری این غلظت افزوده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اضافه کرد: امیدواریم با سرعت گرفتن وزش باد و پدید آمدن شرایط رطوبتی و هوای مه آلود از این وضعیت خلاصی پیدا کرده و به نوعی پایداری هوای پاک و سالم را در استان شاهد باشیم.

کوهی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست باید در این زمینه اعلام نظر کنند، اما بر اساس اعلام رسمی، شاخص آلایندگی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ اعلام شد که برای گروه‌های حساس به ویژه کودکان و سالخوردگان آسیب‌ها و ضرر و زیان خاصی را به همراه داشته است.

وی در ادامه یادآور شد: ما هشدار زرد را صادر کردیم و در صورت افزایش این غلظت تا ۲۰۰ و بالاتر از آن، قطعا وضعیت هشدار‌های نارنجی و قرمز نیز صادر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: تا آخر آذرماه چندان بارشی در استان پیش‌بینی نمی‌شود و در دهه سوم آذرماه در حد پایین‌تر از نرمال بارش‌هایی را به صورت پراکنده در استان شاهد خواهیم بود و در زمستان نیز بارش‌ها در حد نرمال پیش‌بینی شده است.