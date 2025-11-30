با دستور دادستان عمومی و انقلاب هندیجان اجرای طرح پرورش میگو در اراضی ملی ۴ هزار و ۲۰۰ هکتاری بوطاهری این شهرستان متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سجاد احمدی هرگونه عملیات عمرانی و خاک‌برداری شرکت پیمانکار در اراضی ملی ۴ هزار و ۲۰۰ هکتاری بوطاهری مربوط به طرح پرورش میگو را به دلیل عدم دریافت مجوز و تا زمان اخذ و ارائه مجوزات قانونی متوقف کرد.

وی در این خصوص اظهار داشت: این تصمیم پس از گزارش اداره منابع طبیعی و اداره حفاظت محیط زیست مبنی بر آغاز فعالیت‌ها بدون مجوز‌های الزامی، از جمله مجوز ارزیابی زیست‌محیطی، و احتمال تضییع اراضی ملی و بیت‌المال اتخاذ شد.

احمدی تأکید کرد: تا ارائه کامل مجوزات قانونی و تعیین تکلیف اراضی، هرگونه عملیات در منطقه بوطاهری ممنوع است و با اقدامات خارج از قانون برخورد خواهد شد.