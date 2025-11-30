با هوشیاری پلیس؛
کشف ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی
۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از ابتدای سال در خراسان جنوبی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، فرمانده انتظامی استان با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با قاچاق سوخت گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر انواع فرآوردههای سوختی قاچاق کشف، ۲ هزار متهم دستگیر و ۳ هزار پرونده تشکیل شده که ۹ مورد از آنها پروندههای سازمانیافته بوده است.
سردار شجاعی نسب افزود: ارزش ریالی این پروندهها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: کشفیات سوخت قاچاق در خراسان جنوبی از ابتدای سال افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه مقابله با خودروهای شوتی از مطالبات جدی مردم است افزود: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۱۷۰ دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است.
سردار شجاعی نسب گفت: در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، آمار فوتی و جرحی ناشی از تصادفات مرتبط با خودروهای شوتی ۱۰۰ نفر کاهش داشته و در هشت ماه نخست امسال نیز ۱۸ نفر کاهش ثبت شده است که در مجموع طی ۲۰ ماه اخیر، ۱۱۸ نفر کاهش در آمار فوتی و جرحی این نوع تصادفات گزارش شده است.