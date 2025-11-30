کارشناس هواشناسی استان همدان نسبت به پایداری وضعیت جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های بزرگ همدان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب گفت: وضعیت جوی امروز هم پایدار خواهد بود و البته از ساعات شامگاهی شاهد افزایش ابر در نقاط مختلف استان همدان هستیم.

او تاکید کرد: با عبور موجی ضعیف از منطقه طی ساعاتی از امشب و فردا دوشنبه، وزش باد و بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف استان را خواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی استان همدان تصریح کرد: با توجه به وضعیت ابری هوا طی ۲۴ ساعت آینده، افزایش نسبی دمای هوا را نیز پیش بینی می‌کنیم.

باقری شکیب گفت: دمای هوای همدان نیز طی ۲۴ ساعت اخیر بین ۱۴و منفی یک درجه در نوسان بوده است.

باتوجه به آخرین خروجی‌های مدل‌های پیشیابی، آسمان استان همدان از سه شنبه آینده صاف و غالب جوی پایدار را خواهیم داشت.