به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ افزایش کارگاه‌های تولیدی، رشد آموزش‌های تخصصی و استقبال خریداران از گلیم‌های اصیل بجنوردی، این هنر را تا مسیر جهانی شدن پیش برده است

سفره کردی یک هنر خاص از بافته‌های منحصر‌به‌فرد زنان عشایر خراسان شمالی است و به عنوان هنری وصف ناپذیر مطرح است که نماد‌های اشتیاقی و ذوق و احساس آنان نسبت به طبیعت و تاریخ قومی و فرهنگی را در خود جای داده است.

نقش‌های بافته شده نشان از عظمت فرهنگ، هنر، باورها، آداب و رسوم و تاریخ پر فراز و نشیب قومی کرد‌های این دیار را با خود به یدک می‌کشد. نماد‌ها در سفره کردی همگی بیانگر کرامت قومی و احترام به طبیعت است.

سفره کردی خراسان شمالی در پنجمین جلسه شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار تاریخی و میراث ناملموس در سال ۱۳۹۱، در فهرست آثار ملی قرار گرفت و در دی ماه سال ۹۲ موفق به دریافت نشان اصالت یونسکو شد.