گرفتار شدن مردی بین دیوار یک مغازه و بالابر مجاور آن در مشهد، منجر به کشته شدن او شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: ساعت ۲۲:۳۹ شب گذشته (هشتم آذرماه)، حادثه گیر کردن فردی میان بالابر و دیوار در خیابان امام رضا (ع) به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و آتش نشانان ایستگاههای ۲۴، ۳۲ و ۲ آتش نشانی مشهد به محل حادثه اعزام شدند.
آتشپاد دوم حسین صالح افزود: در این حادثه معلوم شد مردی حدود ۶۵ ساله میان دیوار و بالابر مغازه واقع در مجاورت یک داروخانه گرفتار شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، رهاسازی و به عوامل اورژانس تحویل شد.
صالح ادامه داد: طبق اعلام اورژانس مستقر در محل، این فرد به علت شدت جراحات، جان خود را از دست داد.