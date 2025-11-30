هشدار درباره کاهش کیفیت هوا و احتمال بارش در قزوین
کارشناس هواشناسی گفت: با تداوم سکون جو در استان قزوین، کیفیت هوا کاهش مییابد؛ اما از فردا احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی اعلام کرد: طی چند روز آینده به دلیل سکون و پایداری جو در مناطق صنعتی و پرتردد استان، احتمال انباشت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
وی افزود: از بعدازظهر فردا با توجه به ناپایداریهای جوی در سطح منطقه، افزایش ابر و احتمال بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان پیشبینی میشود.
آخوندی ادامه داد: روز چهارشنبه با نفوذ تودههای پرفشار، جریانات هوا شمالی خواهد شد و وزش بادهای شمالی بهویژه در شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا و ارتفاعات شمالی استان رخ خواهد داد. در این روز نیز وقوع بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.
به گفته این کارشناس هواشناسی، تغییرات محسوسی در دما مشاهده نمیشود و همچنان شبهای سردی پیش رو خواهیم داشت.