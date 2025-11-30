پخش زنده
تیم داوری و ناظر دیدار تیمهای فوتبال ایران و هند در مقدماتی جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال آسیا معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (یکشنبه) آخرین بازی خود را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال آسیا مقابل هند در ورزشگاه EKA آرهنا احمدآباد برگزار میکند.
با اعلام AFC اسامی تیم داوری این مسابقه به شرح زیر مشخص شد:
داور: محمد مفید غبائن (اردن)
کمکها: عمرو فهد عجاج (اردن) و علی احمد (سوریه)
داور چهارم: وسام ربیع (سوریه)
ناظر داوری: مختار الیاریمی (یمن)
ناظر بازی: جایاسوریا داسیلوا (سریلانکا)