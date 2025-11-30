پخش زنده
نماینده ولیفقیه و امام جمعه شهرکرد و استاندار چهارمحال و بختیاری در پیامی درگذشت مادر شهید الیاس ارجمند را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در پیام نماینده ولی فقیه و استاندار در استان آمده است:
بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِیمِ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، اسوهای ماندگار از ایثار، ایمان و استقامت، مرحومه مغفوره حاجیه خانم معصومه ارجنمد، مادر بزرگوار سردار شهید الیاس ارجمند از فرماندهان و دلاورمردان سرافراز دوران دفاع مقدس راتسلیت عرض میکنیم.
بیتردید مادران مؤمن و بردبار شهدا، که عزیزترین سرمایه هستی خویش را در راه اعتلای اسلام، انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزشهای الهی تقدیم نمودهاند، جلوههای راستین صبر، فداکاری و اخلاصاند؛ بانوانی وارسته که در پرتو ایمان، ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت (ع) و با تأسی به سیره نورانی حضرت فاطمه زهرا (س)، فرزندانی شجاع، بصیر و انقلابی تربیت کرده و آنان را نثار عزت و سربلندی ایران اسلامی ساختهاند.
اینجانبان با نهایت ادب و ارادت، بر ساحت ایمان، صبر و مقام شامخ آن بانوی مکرمه ادای احترام نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه علو درجات و رحمت و مغفرت واسعهی الهی درسایه سارشفاعت حضرت فاطمهی زهراسلام الله علیها در جوار فرزند شهیدش و برای خاندان معزز و بازماندگان محترم او، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماییم.
سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد
جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری