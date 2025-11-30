پلیس فتا مازندران با انجام عملیاتی هوشمندانه، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ نفر از اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی استان گفت: پلیس فتا در عملیاتی تخصصی، یک باند کلاهبرداری اینترنتی را که با ارسال پیامک‌های جعلی و لینک‌های آلوده بیش از هزار میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، منهدم کرد.

سردار حسن مفخمی شهرستانی با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری ۳ متهم اصلی این پرونده در یکی از شهرهای جنوبی کشور شدند.

وی با تشریح شیوه عمل مجرمان افزود: متهمان با ارسال ۲۴ هزار پیامک جعلی در پوشش ثبت شکوائیه، شهروندان را به صفحات جعلی هدایت و اطلاعات بانکی آنان را سرقت می‌کردند.

فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی ۱۵۰۰ شاکی در این پرونده خبر داد و گفت: تحقیقات برای شناسایی دیگر مالباختگان ادامه دارد.

سردار مفخمی در پایان به شهروندان هشدار داد: از کلیک روی لینک‌های آلوده و پیامک‌های مشکوک خودداری کرده و در صورت مواجهه با چنین مواردی، سریعاً با شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های پلیسی فتا تماس بگیرند.