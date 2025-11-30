به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار جهرم گفت: احیای آب انبار دهن شیر، نه تنها به حفظ معماری اصیل شهر جهرم کمک خواهد کرد بلکه با تبدیل آن به فضایی کاربردی برای بازدید گردشگران، زمینه تعاملات فرهنگی را فراهم می‌سازد.

اوسط با تاکید بر اهمیت حفظ بنا‌های تاریخی به عنوان سرمایه هویتی افزود: قرار است روند احیا و مرمت این بنای تاریخی در قالب طرح جامع گردشگری شهری آغاز شود.

آب انبار دهن شیر در محله جبذر جهرم، یادگاری به سبک دوران صفوی که با سنگ، ساروج و گچ ساخته و سقف آن با کاه‌گل اندود شده است.

در ورودی این آب انبار، حوض سنگی مربعی شکلی قرار دارد تا رهگذران و مسافران بتوانند به راحتی از آب آن استفاده کنند و در ایام عزاداری محرم، عزاداران از آب آن بنوشند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.