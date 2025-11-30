رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰ هزار و ۶۲۹ تن انواع کود‌های پایه ازت و پتاس بین کشاورزان استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد محمدزاده گفت: میزان توزیع کود‌های پایه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: ضروری است کشاورزان کود مورد نیاز خود را تنها از کارگزاری‌های معتبر تهیه کنند و در زمان کاشت مطابق با توصیه کارشناسان بخش کشاورزی مصرف نمایند.

محمد زاده ادامه داد: در اراضی دیم، توصیه می‌شود ۸۰ درصد کود اوره در زمان کاشت مصرف شود تا عملکرد و بهره‌وری تولید افزایش یابد.