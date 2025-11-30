به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نخستین بار در کشور عمل همزمان پیوند کبد و کلیه در شیراز با موفقیت انجام شد، این عمل همزمان پیوند برای کودک ۸ ساله و با اهدا عضو یک کودک مرگ مغزی میسر شده است.

سامان نیک اقبالیان گفت: هم اکنون مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز به عنوان سومین مرکز فعال در دنیا با انجام اعمال جراحی های متعدد پیوند توانسته از مراکز پیوند اروپایی پیشی بگیرد.

نیک اقبالیان افزود: این مرکز به لحاظ تخصصی و متمرکز شدن در انجام اعمال پیوند های نادر، توانسته پس از مرکز پیوند آمریکا و اسپانیا مقام سوم جهان را به دست آورد.

دانشیار بخش جراحی و بخش پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با مهارت گروه درمانی پیوند اعضای بیمارستان نمازی در یک عمل چهار و نیم ساعته توانستیم نادرترین عمل جراحی همزمان کبد و پیوند را بر روی یک کودک ۸ ساله مشهدی با موفقیت انجام دهیم.

او افزود: به دلیل دیالیزی بودن این کودک باید هر دو پیوند همزمان انجام می شد.








