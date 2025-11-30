به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، کبری اعرابی مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان گفت: در نمایشگاه مد و لباس سمن دخت ۲۴۰ مدل، ۸۰ طرح و ۴ پژوهش از بانوان هنرمند در خصوص لباس ایرانی اسلامی در معرض دید قرار گرفته است.

قرار است آثار برتر این جشنواره برای حضور در اولین جشنواره ملی ایران دخت که دهه فجر در تهران برگزار میشود راه یابد.

این نمایشگاه در نگارخانه ققنوس سمنان برپا شده و تا دهم آذر از ساعت ۹ تا ۱۸ دائر و پذیرای بازدیدکنندگان است.

در این نمایشگاه همچنین در قالب کارگاه جمعی از بانوان و جوانان و نوجوانان مراحل طراحی لباس را آموزش می‌بینند