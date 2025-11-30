پخش زنده
ادعاهای ترامپ درباره عملکرد اقتصادی اش و اینکه برخلاف نظر سنجیها در آمریکا تورم وجود ندارد، با انتقادها و واکنشهای زیادی روبهرو شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، ترامپ مدعی شده است: ما از هر زمان دیگری داریم بهتر عمل میکنیم و اقتصاد خیلی خوب پیش میره، همه اینها به خاطر سیاستهای تعرفهای است و ما صدها میلیارد دلار به دست آوردیم و سال آینده هم این رقم به یک تریلیون دلار و حتی بیشتر میرسد.
این در شرایطی است که همه نظرسنجیهای جدید حتی نظرسنجیهایی که موسسهها حامی ترامپ انجام دادهاند، نشان میدهد که اکثریت جامعه آمریکا از عملکرد ترامپ به ویژه در حوزه اقتصاد ناراضی و عصبانی هستند.
جنیفر ولچ فعال رسانهای آمریکایی با رد این ادعاهای ترامپ گفت: ترامپ توانست با دروغ گویی حرفهای خودش، میلیونها امریکایی را متقاعد کنه که تاجر خوبی است و اینطوری رای آنها رو به دست اورد، در حالی که اصلا این طور نیست و ترامپ الان یکی از بزرگترین معایب کره زمین است. او آدم ورشکستهای است که کل پولش رو در تجارت خودش از دست داده و یک کلاهبردار تمام عیار است که همیشه با وثیقه آزاد بوده و قبل از اینکه رئیس جمهور شود نزدیک بود که به زندان بیفتد.
وی افزود: مزخرفاتی که ترامپ و گروهش سر هم میکنند در این باره که اقتصاد آمریکا خیلی خوب پیش میرود کاملا دروغ است. این رو ما مردم آمریکا وقتی که میخواهیم قبوض ماهانه مان رو پرداخت کنیم و هزینههای خورد و خوراک و زندگی روزمزه را پرداخت کنیم بیشتر از بقیه متوجه میشویم.
جاستین وولفر عضو ارشد اندیشکده اقتصاد بین الملل پترسون و استاد دانشگاه میشیگان نیز تاکید کرد: رئیس جمهور فرق بین میلیون، میلیارد و تریلیون را نمیفهمد. اینها خیلی باهم فرق دارند. این رقمهای میلیارد و تریلیون دلاری که ترامپ اعلام میکنه، واقعی نیست. مشکل این است که هر کلمهای که از کاخ سفید بیرون میآید، از جمله اعداد، ارقام و آمارها درست نیست و دروغ است.
وی اضافه کرد: درباره ادعای او مبنی بر رونق بازار سهام هم یک نکته خنده دار وجود دارد و آن این است که وقتی به بازدهی بازار سهام ۲۵ کشور برتر دنیا نگاه میکنیم، متوجه میشویم که امریکا در رتبه ۲۲ام قرار دارد. اعتماد مصرف کنندگان امریکایی به طور شگفت انگیزی افت کرده است و در بدترین وضعیت از ۱۹۷۰ تاکنون قرار داره. آمریکا با رفتارهای سیاسی و همین طور سیاستهای تعرفه های، ثابت کرده که یک شریک غیرمفید، غیرمشارکتی و نامطمئن است.