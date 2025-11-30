به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شهرکی نماینده مردم زابل و نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این مراسم گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه تمام توان خود را به کار گرفت تا کشور را دچار آشوب کند، اما با مدیریت و هدایت خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب تمام معادلات آنان شکست خورد و مجبور به عقب‌نشینی شد .

اهالی روستای پیچک محله هم یاد ۱۴ شهید والامقام روستای خود را گرامی داشتند.

حجت الاسلام صادقی استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم گفت: دشمنان ما از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ترس دارند و به دنبال نابودی این فرهنگ از طریق فضای مجازی هستند.