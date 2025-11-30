خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام علی چراغی‌پور، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام اظهار داشت: برنامه‌های ویژه هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در سطح استان از جمعه ۱۴ آذر آغاز و تا پنجشنبه ۲۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به مشارکت گسترده دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های مردمی در اجرای این برنامه‌ها افزود: این ویژه‌برنامه‌ها همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود و هدف از آنها پاسداشت مقام والای زن و گرامیداشت روز مادر است.