جلسه کمیسیون ماده ۵ آذربایجانغربی به بررسی راهکارهای تعیین تکلیف بخشی از زمینهای واقع در شهر ارومیه، تسهیل اجرای پروژههای مدیریت شهری و ایجاد فضاهای خدماتی و عمومی اختصاص داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کمیسیون ماده ۵ استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور امیر سرتیپ دوم امیرحسین شفیعی فرمانده قرارگاه منطقهای شمال غرب نزاجا و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان و مدیران شهری ارومیه برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مرتبط با کاربری اراضی، بهویژه ساماندهی و تعیینتکلیف بخشی از زمینهای متعلق به ارتش در شهر ارومیه، مورد بررسی قرار گرفته و مدیران دستگاههای اجرایی و شهری به ارائه گزارشهای کارشناسی درباره وضعیت این زمینها پرداختند.
تعیین تکلیف بخشی از زمینهای واقع در شهر ارومیه، تسهیل اجرای پروژههای مدیریت شهری و ایجاد فضاهای خدماتی و عمومی از جمله محورهای اصلی تصمیمگیری در این جلسه بود.