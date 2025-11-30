درآمدهای عمومی استان در هشتماهه ۱۴۰۴ از مرز ۶۲ درصد تحقق گذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: درآمد مصوب استان در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان تعیین شده که با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی و همکاری فعالان اقتصادی، بیش از نیمی از آن در هشتماهه امسال محقق شده است. طاهر شریف پور افزود: سهم درآمدهای مالیاتی همچنان بخش غالب منابع عمومی استان را تشکیل میدهد و عملکرد مطلوب سازمان امور مالیاتی و همراهی مودیان نقش مهمی در تحقق این درآمدها داشته است. شریف پور با بیان اینکه سایر درآمدها نیز شامل جرائم، عوارض قانونی و درآمد خدمات دستگاهها در این مدت بهصورت مستمر در حال وصول بوده است اضافه کرد: بخش عمده این درآمدها از محل مالیاتها تأمین شده و تحقق آن نقش مهمی در تقویت اعتبارات عمرانی استان خواهد داشت. وی ادامه داد: تحقق بهموقع درآمدها، شرط اساسی برای تخصیص اعتبارات عمرانی است و در صورت تداوم روند موجود و افزایش وصولیها، امکان دستیابی به تخصیص کامل اعتبارات عمرانی استان تا پایان سال وجود خواهد داشت. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به برنامههای پیشروی این اداره کل گفت: شناسایی ظرفیتهای جدید درآمدی، مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی حسابهای دستگاهها و تقویت نظارت بر اجرای قوانین مالی از مهمترین اولویتهای ما در ادامه سال است.